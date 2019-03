Successo per il corso di autodifesa personale per donne

REDAZIONE

Prosegue il corso di Autodifesa personale per donne, realizzato dalla palestra DINAMICA” e da AWTA, Accademia Internazionale di Autodifesa di Campobasso, il cui svolgimento rientra nel progetto “In rete contro la violenza sulle donne”, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l’Associazione Liberaluna Onlus, sta portando avanti insieme ai comuni di Baranello e San Giuliano del Sannio. Gli istruttori della palestra “DINAMICA”, insieme alla preziosa collaborazione e partecipazione del maestro Michele Stellato, hanno messo gratuitamente a disposizione le loro competenze e la loro esperienza gratuitamente, prolungando anche con altri due incontri non precedentemente previsti. Un corso di difesa personale femminile per acquisire sicurezza ed autocontrollo, un modo per sentirsi pronte a difendersi migliorando la prontezza di riflessi, la capacità di controllare le emozioni e di interpretare la situazione, decidendo la strategia giusta da adottare per tutelarsi al meglio. Per tutte coloro che vogliono aderire a questa iniziativa ed importante opportunità, possono contattare l’Associazione Liberaluna Onlus al numero 389.5617328 oppure scrivere una mail a liberalunaonlus@gmail.com.