Successo per i Tiromancino all’Auditorium di Isernia

Zampaglione e i suoi hanno conquistato l’Auditorium con un concerto stupendo.

La band romana ha portato sul palco pentro tutti i suoi più grandi successi nell’ambito del “Best of tour”, che ha fatto tappa in Molise con un’unica attesissima data. A tale riguardo, nelle scorse settimane, Zampaglione ha scritto sui social quanto segue: “Il tour va avanti ed è il più lungo che abbiamo mai fatto. Tutto questo grazie a voi che non smettete mai di volerci bene”. (Foto in alto e in home page Pino Manocchio)

