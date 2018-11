Successo per ‘I Fiori del Male’, la mostra sulle donne in manicomio nel regime fascista

Una mostra profonda, intensa, che nasce dalla volontà di restituire voce e umanità alle tante donne ricoverate in manicomio durante il periodo fascista che furono estromesse e marginalizzate dalla società dell’epoca.

Le protagoniste della mostra ‘I Fiori del Male’, che sarà possibile ammirare fino al 16 novembre presso i locali del Vescovato di Termoli, sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sono donne vissute durante gli anni del regime fascista. Ogni viso racchiude una storia, ogni espressione diventa traccia di un percorso personale improvvisamente interrotto, ogni foto è stata scattata per catalogare i caratteri somatici di una nota discordante e renderli visibili a uno sguardo medico congelato su una concezione positivistica della malattia mentale.

“Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche. Materiali che raccontano la femminilità a partire dalla descrizione di corpi inceppati e che riletti oggi, con sguardo consapevole, possono contribuire a individuare l’insieme di pregiudizi che hanno alimentato storicamente la devianza femminile per isolarli dal nostro orizzonte culturale e non ripeterli sotto forme diverse”.

La mostra, curata da Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante e promossa dalla professoressa Petronilla Di Giacobbe dell’associazione ‘Mai più sole, non una di meno’ è patrocinata dal Comune, in collaborazione con la Curia, l’Università del Molise sede di Termoli, il Centro di Salute Mentale, il Liceo artistico Jacovitti di Termoli, la FLC CGIL Molise, la Fondazione “Lorenzo Milani”, la rivista La Fonte, l’ANPI.