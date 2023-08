Successo di pubblico e presenze in piazza Monumento a Termoli per Miss Universo Italia

Staccano il pass per Canosa di Puglia Valentina Morelli di Colli al Volturno, Anna Galasso di Isernia e Marta Porreca di Termoli

Successo di pubblico e presenze per la tappa regionale di Miss Universo Italia per il Molise, evento organizzato dall’Agenzia Mika Production (con la preziosissima collaborazione del dottor Francesco Tudini) ed interamente sostenuto dall’Azienda Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS, a dimostrazione di una riconoscenza verso un territorio di cui l’imprenditorie è fornitore di materiali edili di elevata qualità per realizzazioni sia pubbliche che private da ben 42 anni.

Piazza Monumento stracolma e pronta a sostenere le ragazza in lizza per rappresentare il Molise alla finale nazionale di Miss Universo Italia prevista per ottobre in Puglia. Ma non solo moda a Termoli.

L’evento ha visto l’esibizione di cantanti, comici e ballerini, garantendo al pubblico una piacevole esperienza ricca di emozioni e talento. Il momento culminante, però, è stato dedicato alla bellezza, con la partecipazione di numerose ragazze provenienti esclusivamente dal Molise: a staccare il pass per Canosa di Puglia sono Valentina Morelli di Colli al Volturno, Anna Galasso di Isernia e Marta Porreca di Termoli.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Mika Production, rappresentata da Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, ed è stato interamente sponsorizzato dall’imprenditore Dante Cianciosi, proprietario della Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS.

“Non ci siamo limitati a presentare una passerella di corpi bensì hanno partecipato ragazze incredibilmente brillanti, studentesse e lavoratrici che sognano un futuro nel mondo dell’arte”, le parole di Cianciosi.

A condurre lo spettacolo è stata Antonella Ciocca, con Viviana Vizzini, Miss Universo 2020, come madrina dell’evento. A presentare le ragazzi ci ha pensato Christian Cappellone.