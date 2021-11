Successo a Isernia per la prima di Vivaldi. Si replica alle 18 e alle 21 al Savoia

Alla presenza del sindaco Castrataro, successo all’Auditorium di Isernia per la Prima Nazionale di “Vivaldi”, spettacolo prodotto dall’associazione culturale Ouverture, di Lara Carissimi, interpretato e diretto dal bravissimo Andrea Ortis. Un viaggio a ritroso nel tempo, dai nostri giorni fino al secolo in cui Vivaldi compose le sue Quattro Stagioni. Nell’Auditorium molto apprezzata anche la mostra di vestiti e gioielli realizzati dalle studentesse del Liceo Artistico di Isernia, guidate dalla loro docente Linda Berardi. Lo spettacolo, molto bello e godibilissimo, con orchestra, cantanti e ballerini, andrà in scena al Savoia di Campobasso oggi alle 18 e alle 21.

