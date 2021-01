Episodio emblematico della approssimazione e impreparazione con cui a Isernia si affrontano i disagi provocati da gelo e ghiaccio. Questa mattina in contrada Capruccia un mezzo spargisale è rimasto bloccato dal ghiaccio, non riuscendo a inerpicarsi su una stradina in salita. In sostanza l’automezzo o era privo di gomme antineve, o se le avesse avute non erano efficienti. Così che alla fine ha dovuto rinunciare a salire ed è mestamente tornato indietro in retromarcia. Immagini quasi comiche.