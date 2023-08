Sub morto in mare, il cordoglio del Sindacato Balneatori

C’è grande sconforto nella comunità di Termoli per il tragico ritrovamento del corpo senza vita del sub 54enne vicino agli scogli, nei pressi dell’isola di San Nicola, dopo che ieri, una volta immersosi in mare, alle Isole Tremiti, non era più tornato a galla (articolo qui). Il passare delle ore, con ricerche inizialmente senza esito, ha fatto sempre più temere quello che sarebbe poi stato l’epilogo.

Una volta appresa la notizia, in una nota il presidente del Sindacato Italiano Balneatori presso la Confcommercio Molise, Domenico Venditti, ha voluto ricordare il collega e esprime il cordoglio ai familiari.

“A nome di tutti gli operatori turistici della costa molisana, il SIB Sindacato Italiano Balneatori – Confcommercio Molise esprime profondo cordoglio, unendosi al dolore della famiglia, per la scomparsa del collega e amico Gianluca De Luca, storico gestore del Lido Anna di Termoli“.