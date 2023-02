Sub commissario sanità, Toma: «Se non concordato, trarrò le mie conclusioni»

Dimissioni? «Tutto è possibile, non siamo attaccati alle poltrone»

Un fascicolo sul sub commissario Giacomo Papa che andava e tornava dal consiglio dei ministri. Di una possibile revoca del sub commissario si vociferava da tempo, tanto che già 19 gennaio scorso da queste colonne lanciammo l’indiscrezione. Un tira e molla che probabilmente non è andato giù all’avvocato Papa che ha deciso di fare un passo indietro. «Giacomo Papa è una persona seria e un professionista stimato e non ha voluto che il suo fascicolo diventasse una scusa per tenere in bilico la struttura commissariale. Ma questa è una mia opinione, bisognerebbe chiedere a lui le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare. Anche perché la riunione di ieri non ha risolto i problemi e probabilmente ha ritenuto che non c’erano più le condizioni per andare avanti.»

Ora il consiglio dei ministri dovrà nominare un nuovo sub commissario ed è possibile che stia pensando ad una figura che possa mediare nei contrasti in atto, soprattutto con le strutture private. Ma Toma è chiaro: «Se non concordato con me, trarrò le mie conclusioni». Si dimetterà anche lei? «Tutto è possibile, noi non siamo attaccati alle poltrone». red