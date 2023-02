Sub commissario alla sanità, Toma oggi al consiglio dei Ministri: «Condividere la scelta»

Il presidente si confronterà con i ministri di Salute, Mef e Affari regionali. Dovrebbe esserci già un’istruttoria in corso ma Toma vorrebbe partecipare alla decisione

Il commissario ad acta Donato Toma è partito ad ora di pranzo alla volta della Capitale dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 febbraio, parteciperà al consiglio dei Ministri: all’ordine del giorno la nomina del nuovo sub commissario alla sanità dopo le dimissioni dell’avvocato Giacomo Papa.

Il governatore, accompagnato dal suo consigliere Maurizio Tiberio, sarà a colloquio con i ministri competenti: Salute (Schillaci), Mef (Giorgetti) e Affari regionali (Calderoli).

Il presidente, come dichiarato anche ieri, cercherà di concordare la scelta del sub commissario, come del resto accaduto anche con il governo Draghi. «Mi aspetto che sia una scelta concordata – ha ribadito il commissario – anche perché la stessa procedura è stata utilizzata in passato sia con il Movimento 5 Stelle, sia con il governo Draghi».

E’ evidente che il presidente non potrà opporsi alla scelta, che spetta comunque al consiglio dei ministri, ma cercherà una mediazione. Anche in considerazione del fatto che sembrerebbe esserci già un’istruttoria per la scelta del sub. Per vederci chiaro Toma si è recato nella Capitale nel tentativo di condividere la decisione con i ministeri competenti. red

In copertina Toma e il suo consigliere Tiberio