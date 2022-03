Sub commissario alla sanità molisana, via libera dal governo: nominato l’avvocato Giacomo Papa

La scelta è ricaduta sull’indicazione del presidente Toma: «Ora iniziamo a lavorare seriamente»

Il consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina, giovedì 31 marzo, ha finalmente nominato il sub commissario della sanità molisana: la scelta è ricaduta sull’avvocato Giacomo Papa, indicato dal presidente della Regione Donato Toma. Dopo i tentennamenti delle scorse settimane, il consiglio dei Ministri, all’unanimità dei presenti, ha ratificato l’opzione posta sul tavolo sin dall’inizio dal governatore.

L’avvocato Giacomo Papa è sua persona di fiducia con esperienze di tipo legale in numerose vicende e controversie Asrem. In poche parole, l’uomo di cui Toma si fida come migliore braccio destro possibile per la gestione della sanità regionale.

Lapidario il commento di Toma appena uscito dal consiglio dei Ministri: «E’ stato il primo punto all’ordine del giorno discusso e tutto il consiglio dei Ministri ha votato favorevolmente. Ora possiamo iniziare a lavorare seriamente per la sanità del Molise.»

Papa subentra ad Annamaria Tomasella che aveva rassegnato le proprie dimissioni il 31 dicembre dello scorso anno, dopo 10 mesi di permanenza in Molise, per raggiungere la Sardegna.