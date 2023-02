Sub commissario alla sanità, il consiglio dei ministri ha scelto Marco Bonamico

Ex ad di Sogei, ha avuto in passato esperienze in sanità. Toma: «Ho preso atto della scelta»

Il consiglio dei ministri, nella seduta di questa sera, giovedì 23 febbraio, ha nominato il nuovo sub commissario alla sanità del Molise, dopo le dimissioni dell’avvocato Giacomo Papa.

Si tratta di Marco Bonamico, ex amministratore delegato di Sogei, società di informatica, incarico assunto nel 2009.

Romano, vicino agli ambienti di Alleanza Nazionale prima e FdI ora, laureato in Giurisprudenza all’università La Sapienza, Marco Bonamico è avvocato dal 1984. Ha maturato significative esperienze in diversi settori strategici, quali telecomunicazioni e sanità, in Italia e all’estero.

Nel 2003 è stato Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera San Camillo/Forlanini di Roma e nello stesso periodo Presidente della F.I.A.S.O. – Federazione delle Aziende Sanitarie Italiane. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di Direttore Generale del Formez – il Centro Formazione e Studi del Dipartimento della Funzione pubblica.

La ex compagna, Antonella Appulo, è molisana di Macchia d’Isernia e fu indagata dalla procura di Roma nell’inchiesta sulla maxicommessa di mascherine provenienti dalla Cina nei primi mesi della pandemia.

«Il CdM ha illustrato la nomina e io ho chiarito di non aver partecipato a questa procedura e pertanto non potevo far altro che prenderne atto.»

Bonamico ora dovrà accettare la carica. red