“Sua maestà la cipolla”, grande festa a Isernia per la tradizionale fiera (FOTO E VIDEO)

Si rinnova oggi il tradizionale appuntamento con la fiera delle cipolle, in occasione dei festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo. Da stamane Isernia è invasa da bancarelle colorate. La protagonista indiscussa non può che essere la cipolla bianca e schiacciata che si produce nei dintorni di Isernia. A essere interessata dalla fiera tutta la parte orientale della città, dall’auditorium fino alla villa comunale, comprese alcune zone del quartiere San Leucio. Dinanzi all’auditorium anche i ragazzi della Cooperativa Lai, Lavoro Anch’Io, protagonisti di un meraviglioso progetto iniziato nel 2015 e che ogni anno dà i suoi frutti, nel vero senso della parola. Perché la cooperativa che opera nel mondo del sociale è sempre più presente nel mondo dell’agroalimentare con prodotti genuini e provenienti dalle nostre terre. Quello della fiera delle cipolle mira a diventare un appuntamento fisso, ma non è l’unico. L’orto, coltivato a Sant’Agapito e gestito dai diversamente abili che hanno preso parte all’iniziativa, produce ortaggi e verdure tutto l’anno. Oggi, inoltre, si sta svolgendo anche la manifestazione “Onion Pride”, collocata sulla terrazza laterale dell’auditorium Unità d’Italia. L’evento è promosso dal Comune di Isernia ed è organizzato dalla società Molisanissimo, attiva nel settore della comunicazione enogastronomica territoriale. In uno spazio adiacente all’auditorium (già utilizzato nelle precedenti due edizioni del 2017 e del 2018) verranno allestiti posti a sedere e banchi di erogazione di cibi e bevande, con il coinvolgimento di ristoratori e produttori locali. La loro proposta culinaria sarà interamente basata sulla “Cipolla Re Sernia”. La parte scientifica conterà sulla collaborazione del Musnam e del corso di studi di Biologia della Università degli Studi del Molise, che saranno presenti nei locali della struttura con una mostra sulla biodiversità. La fiera interesserà il capoluogo pentro anche domani.

«Per me è una novità vivere la fiera con gli occhi dell’assessore delegato e devo dire che a volte può sfuggire agli occhi dei più l’enorme lavoro di organizzazione che c’è dietro questo evento, bello e complicato, la cui riuscita dipende da mille fattori e mille dinamiche – ha dichiarato in merito Linda Dall’Olio, assessore comunale alle Attività Produttive –. Da un primo sopralluogo effettuato in mattinata, ho visto una fiera ordinatissima, una distribuzione di spazi e banchi a dir poco perfetta, in linea con tutte le recenti norme di sicurezza e nel rispetto delle esigenze di tutti. Emozionati e orgogliosi i produttori agricoli, che grazie al riconoscimento ottenuto dal Comune di Isernia nel 2014 da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, possono sfoggiare il meritatissimo “Bollino Blu” che ha significato la vera svolta di una manifestazione che stava perdendo la sua identità storica conferendole slancio e vigore.

I produttori, diligentemente posizionati davanti all’auditorium, insieme ai ragazzi della Cooperativa Lai che propongono il raccolto dei prodotti che coltivano e lavorano in forma diretta, sono la vera anima di questa Fiera. A loro va il mio grazie, per la caparbietà e la costanza di continuare a portare avanti una tradizione tutta isernina, vanto di una comunità intera che fa della “Cipolla di Isernia” un elemento di riconoscimento, di aggregazione e di storia di un popolo intero.

Voglio quindi ringraziare tutto lo staff che si è mobilitato: un grazie al Suap in primis che ha fatto un lavoro enorme, in maniera professionale e qualificata, riuscendo a coniugare perfettamente le normative più stringenti con le esigenze più variegate di tutti coloro che si interfacciano con l’evento, un lavoro che viene svolto silenziosamente negli uffici da tutto il personale. Grazie di cuore anche al personale della Polizia Municipale, che senza sosta e con le poche unità a disposizione oggi è presente sin dal mattino per far sì che non venga vanificata tutta l’organizzazione messa in piedi nei mesi passati: un lavoro difficile e stancante per gestire le tantissime esigenze che emergono prima, durante e dopo l’evento. Grazie alla Squadra Operai e ai Servizi dell’Area Tecnica che coordinandosi con il Suap hanno fatto in modo che tutto possa svolgersi in sicurezza così da garantire alla città di vivere questo evento con la massima serenità. La sicurezza è garantita anche dall’importante contributo delle Forze dell’ordine, dei Volontari, della Croce Rossa Italiana e del Comando Vigili del Fuoco che collaborano fattivamente alla riuscita dell’evento.

Sono soddisfatta e fortemente convinta che questa Fiera, che ancora una volta stupisce tutti, che ci unisce e ci fa essere fieri delle nostre origini e delle nostre tradizioni, con queste premesse e con questo staff così partecipe e volenteroso, potrà nel futuro essere ulteriormente arricchita, con nuove iniziative a corredo che la renderanno sempre più accattivante e degna di rientrare nelle pagine illustri della storia di Isernia».