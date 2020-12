Su Radio Kiss Kiss l’intervista a Baglioni che ‘viaggerà’ nelle regioni d’Italia

Domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 11.00 su Radio Kiss Kiss Italia andrà in onda un’intervista a Claudio Baglioni in merito all’uscita del suo nuovo attesissimo album di inediti, “In questa storia che è la mia”. L’intervista sarà all’interno del programma Made in Italy (speaker Pino Belmonte). L’intervista fa parte di una giornata promo nata con l’dea di un vero e proprio viaggio nelle regioni d’Italia: a partire dalle ore 9.00, infatti, e fino alle ore 21.00, Claudio Baglioni “attraverserà” tutte le regioni italiane con delle interviste radio locali. In questo modo, la voce dell’artista “percorrerà” quindi tutta l’Italia in un giorno.