“Su e Giù”, tutto pronto per la corsa più amata dai molisani: all’ex Gil presentazione della 49^ edizione

Il 13 novembre l’attesa manifestazione

Torna la Su e Giù, la gara podistica più amata dai molisani andrà in scena domenica 13 novembre. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, la prima dopo l’emergenza Covid, l’attesa è grande a Campobasso dove la manifestazione sarà presentata ufficialmente il prossimo 4 novembre, dalle 18, presso il Palazzo della Cultura della Regione Molise – ex Gil. Nel corso della presentazione si terrà anche la premiazione agli atleti e alla gente di sport che si è distinta nell’anno 2022.

La Su e Giù è una delle manifestazioni più sentite non solo a Campobasso ma in tutto il Molise. Tantissime le persone che arrivano per partecipare alla gara podistica per quella che diventa una vera e propria giornata di festa organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus.

Il tema dell’iniziativa è “Il palpito dei vicoli” a ricordare il tragitto che i podisti dovranno fare nel corso della giornata, uno dei momenti da sempre più caratteristico della corsa quando il serpentone colorato si snoda tra i vicoli del centro storico.