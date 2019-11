“Su e Giù”, Ivan Di Mario e Letizia Di Lisa davanti a tutti sotto il diluvio

CAMPOBASSO. Ivan Di Mario tra gli uomini in 27’40” e Letizia di Lisa tra le donne sono arrivati davanti a tutti al termine dei 7,950 chilometri della 46esima edizione della “Su e Giù”, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus – che festeggia i 60 anni di attività – e dedicata al maestro Domenico Fratianni, venuto a mancare qualche mese fa e autore delle incisioni sulle medaglie consegnate ai partecipanti dopo aver tagliato il traguardo. La gara, nonostante l’acquazzone abbondante che si è abbattuto in mattinata sulla città, è scattata regolarmente alle 10 di oggi, domenica 17 novembre, dal corso principale dopo il canonico colpo di pistola da parte del sindaco-starter, Roberto Gravina, alla sua prima edizione con la fascia tricolore.

I vincitori, infatti, come da tradizione e per lo spirito sportivo e amichevole che anima la manifestazione a prescindere dall’ordine d’arrivo, sono tutti coloro che terminano il percorso e, nell’edizione odierna, hanno battuto anche la pioggia incessante oltre alla fatica. Presente al via anche l’associazione Giovani Avvocati che ha sfoggiato le t-shirt con la scritta “Molis3 Senza Sostanze Stupefacenti” per riaccendere i riflettori sul progetto lanciato qualche mese fa da diversi Enti e associazioni e con cui lo sport, con i suoi benefici fisici e sociali, si sposa alla perfezione.