Su “Bell’Italia” un Molise speciale: focus sulla regione nel prossimo numero in edicola

Nel prossimo numero in edicola a partire dal 2 marzo 2023, la rivista cult del turismo Italiano attenziona il Molise e dedica la sua copertina e ben dieci pagine alla regione più biodiversa d’Italia. Silvia Frau, giornalista di fama internazionale, specializzata nello scoprire bellezze e enogastronomia dal gusto della tradizione, nel suo tour in giro per l’Italia, ha visitato il Molise e ne ha decantato luoghi e prelibatezze.

Nel visitare il Basso ed il Molise centrale, in compagnia di Maurizio Varriano e delegati dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise con a capo l’on. Remo di Giandomenico, la giornalista ha potuto scoprire realtà di altissima professionalità, tenutarie della tradizione ma con uno sguardo al futuro nella consapevole realtà innovativa. Il tour la vista recarsi a Vinchiaturo dove la realtà del Consorzio di Rete de “I CiBiMolisani” ha mostrato, grazie all’Agriturismo “Il Casale Rosa” , la produzione di prodotti idroponici quali l’insalata, le fragole, gli spinaci.

Lo stesso consorzio di rete ha favorito la conoscenza e degustazione di Olio di collina, tintilia, farina e derivati, sempre a marchio “CiiBiMolisani”. Il viaggio culturalgastronomico è proseguito verso la costa molisana, con la visita di altre strutture quali la cantina “ D’Uva” di Larino con i suoi vini e i piatti della tradizione Larinate a cura dell’agriturismo “Dolci Grappoli”. Non poteva mancare la pampanella di San Martino in Pensilis e quindi una visita nel regno di essa presso il laboratorio di Giuseppe “LaVecchia”.

Spostandosi di pochi chilometri la ventricina del salumificio “Casa Florio” di Montecilfone, la Cantina Rotoletti di Portocannone, i mitili di D’Abramo pesca, vera leccornia per i palati fini, presso il porto di Termoli e la residenza Sveva, albergo diffuso, vera eccellenza termolese, hanno decisamente consolidato un itinerario, che nel comprendere altre strutture molisane, si è mostrato decisamente accattivante, pronto a ricevere l’onore di porsi all’attenzione delle decine di migliaia di lettori della famosa rivista edita da Cairo Editore.

Continua l’azione di promozione dell’Azienda Autonoma che dopo i brillanti successi conseguiti al Salone del Camper di Parma, al TTG di Rimini, alla Fiera di Lugano e alla Bit di Milano, è già pronta ad altre sfide ed ad altre responsabili attività divulgative e attrattive.

Bell’Italia un viaggio lungo dodici mesi lungo la nostra straordinaria nazione per scoprire la grande bellezza, da più di 30 anni ti racconta con parole e immagini il Paese più bello del mondo, i suoi luoghi più segreti e sorprendenti, aggiungendo ogni mese nuovi capitoli a un racconto senza fine. Il prossimo numero di marzo il Molise sarà protagonista e lo sarà per molto tempo ancora. Nel non poter raccontare di più l’invito è l’acquistare la rivista e lo scoprirete solo sfogliandola.