“Stupirsi davanti alla bellezza”

La Pietà Bandini di Michelangelo

(Per la rubrica “Alesia e i suoi Compagni di Viaggio”)

Se avete occasione o scegliete di venire a Firenze non dimenticate di visitare il MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO, situato proprio dietro alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Rinnovato nel 2015 e costituito da 28 sale su tre piani, è oggi uno dei più importanti musei del mondo, sia per il valore che per il numero delle opere d’arte custodite. Attraverso “l’ingresso storico”, rappresentato dall’antico andito a volta, si arriva all’interno del Museo. Qui nel Quattrocento ebbe il suo quartiere generale Filippo Brunelleschi e qui Michelangelo scolpì il David. Percorrendo prima lo splendido “Cortile del Ticciati”, corredato di pregiati elementi scultorei e il “Lapidarium storico” dove sono conservati frammenti architettonici, iscrizioni sepolcrali, cimeli scultorei di notevole valore storico-artistico; si arriva alla “Tribuna di Michelangelo”, un’ampia sala volutamente “spoglia” con al centro il magnifico ed imponente gruppo scultoreo in marmo che raffigura la Pietà, una delle ultime opere che Michelangelo Buonarroti realizzò tra il 1547 e il 1555 circa. Le dimensioni sono consistenti: altezza cm.277; larghezza cm.138; profondità cm.125. Non nascondo che l’intento di questo mio breve scritto è quello non solo di suggerire una “visita artistica particolare” ma soprattutto di trasmettere al lettore la stessa emozione provata quando varcai la soglia di questa sala per la prima volta e rimasi folgorato davanti a tanta bellezza. A quella bellezza che procura un senso di piacere, di serenità, di entusiasmo, di gioia. Ed è quella stessa bellezza che l’Associazione “Alesia 2007” Onlus, che su questo giornale, in questa occasione, io rappresento, considera “terapeutica” soprattutto – ma non solo – per i giovani e che può costituire un efficace argine al disagio ed un valido aiuto alla risoluzione degli stalli evolutivi che questi ragazzi incontrano nel percorso di crescita. Insomma una bellezza “educante”, capace di suscitare interesse, mobilitare, animare, produrre desiderio, generare creatività. Ma tornando alla nostra Pietà devo dire che non mi aspettavo di trovare all’improvviso un’opera così, che mi facesse sobbalzare e nello stesso tempo stupire per la tanta bellezza. Una scultura incompiuta da Michelangelo, iniziata intorno al 1546-1547 e concepita in un periodo di grande sconforto dell’artista, dopo la scomparsa dell’amica Vittoria Colonna (per la quale aveva disegnato una celeberrima Pietà di cui oggi rimane un disegno a carboncino), per una chiesa romana dove l’autore pensava di essere sepolto, mutilata nel 1555 dallo stesso Michelangelo, fu in seguito ricomposta e restaurata da Tiberio Calcagni, allievo di Michelangelo, che incluse Maria Maddalena alla sinistra, purtroppo di proporzioni non adeguate e di qualità nettamente inferiore al resto dell’opera. Successivamente acquistata dallo scultore e architetto Francesco Bandini(da cui il nome di Pietà Bandini), nel 1671 passò a Cosimo III de’ Medici, Granduca della Toscana, che la collocò nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo, luogo di sepoltura dei Medici, per poi essere trasferita nel 1722 nel Duomo, Santa Maria del Fiore, e nel 1933 posta definitivamente nel Museo dell’Opera del Duomo. Per questa Pietà, a cui Michelangelo lavorò sporadicamente in quanto non commissionata ma creata per se stesso, impiegò probabilmente un blocco di marmo bianco di Carrara scartato – forse perché non di buona qualità – tra quelli utilizzati per la tomba di Giulio II, blocco menzionato dal Vasari come “pieno di impurezze ed estremamente duro da lavorare che a contatto con lo scalpello produceva nugoli di scintille”. A differenza di altre Pietà scolpite da Michelangelo – pensiamo a quella più famosa, la Pietà vaticana – in questa viene messo in notevole risalto tutto il “peso” del corpo, un tentativo di rendere maggiormente la “fisicità” del Cristo, sorretto oltre che dalla Madonna anche da Maria Maddalena e da Nicodemo, cui l’artista decide di dare le proprie sembianze. Se i volti delle figure sono sereni, come di accettazione della morte, sono le torsioni dei corpi che trasmettono la drammaticità del momento, il Cristo pare scivolare via dalle braccia che lo sorreggono, quasi a confermare che non è possibile bloccare il tempo che scorre via. Sono gli anni della vecchiaia di Michelangelo, ha circa 75 anni che a quell’epoca era un’età venerabile, non molti la raggiungevano, quindi senz’altro i suoi pensieri riguardo il fine vita dovevano pur influenzare il suo lavoro, la sua arte. Sempre il Vasari, a cui dobbiamo molte preziose informazioni dell’epoca – e anche diversi pettegolezzi – suggerisce tre motivi che spinsero Michelangelo a distruggere il proprio lavoro: la durezza e le impurità del blocco di marmo, l’insoddisfazione dell’artista se non vedeva la perfezione nascere dalle sue mani, e l’assillante insistenza di un servitore che lo incitava a terminare l’opera: il risultato di questo momento di sconforto fu la gamba sinistra del Cristo scalpellata via dopo esser stata scolpita, le braccia delle figure spezzate e vistose abrasioni su gomiti, petto e spalle. Osservando attentamente questa grande opera incompiuta, la prima cosa che colpisce, oltre allo sguardo sul volto di Nicodemo/Michelangelo, è la percezione della torsione e dello sforzo dei corpi che sostengono il Cristo. Nello stesso tempo sembra di sentire il rumore sordo dello scalpello sul marmo, in armonia con il respiro affannato del grande Michelangelo nel suo tentativo di estrarre i corpi imprigionati nel grande blocco di marmo. E quello che infine rende più straordinaria questa opera sono proprio le “mancanze”, le “imperfezioni”, che la rendono più umana e sublime. Il 23 novembre 2019 si è aperto un nuovo capitolo della storia della Pietà Bandini: la scultura viene sottoposta ad un nuovo ed accurato restauro, il cui termine è previsto per la fine di questa estate 2020; si tratta di un intervento “visibile al pubblico” che potrà seguire tutte le operazioni osservando i restauratori al lavoro. Affrettatevi quindi amici, fatevi travolgere da tanta bellezza.

Buona visita.

Arch. Claudio Calcinai (architetto, libero professionista in Firenze – “campobassano di adozione” – Fondatore e Vice-Presidente dell’Associazione “Alesia 2007” Onlus)