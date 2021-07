Studiare all’estero. Studenti e genitori possono fare affidamento su “Tutorial Medicina” di Nino Del Pozzo

Trovare la giusta motivazione è il primo passo verso il raggiungimento di ogni obiettivo. Ed è

fondamentale soprattutto se si parla di studio per riuscire ad arrivare in fondo ad un corso

di laurea in tempi ragionevoli.

Un percorso non semplice, ma che può diventare molto più agevole se ad affiancare un

aspirante “dottore” c’è la persona giusta al suo fianco e a quello di ogni famiglia che i

appresta a sostenere l’impegno dei propri figli. Conseguire la laurea in Medicina è un sogno

a cui tanti giovani italiani devono spesso rinunciare per il numero chiuso delle Università e le

difficoltà dei test di accesso. Oggi c’è una importante opportunità, grazie alla Comunità

Europea e da “Tutor Medicina Srl”, la società specializzata in orientamento e assistenza ai

giovani che vogliono iscriversi presso gli Atenei dell’Unione Europa per accedere ai Corsi di

Laurea Sanitari che in Italia sono diventati un ostacolo difficile da superare.

E’ a questo punto che entra in gioco NIno Del Pozzo, responsabile per litalia di”Tutor

Medicina”. Autore della guida “Studiare Medicina all’estero” (ed in particolare in Bulgaria)

che fra l’altro è disponibile su Amazon cliccando QUI per accedere alla presentazione.

Strutturata in 13 capitoli, la guida in questione è un vero e proprio scrigno di informazioni

utili sia per lo studente che per la famiglia. Ed in migliaia fino ad oggi ne hanno tratto

vantaggi e benefici. A partire dall’assunto secondo il quale gli studenti italiani hanno una

possibilità in più di entrare nelle alte facoltà degli Stati membri e quindi poter completaregli

studi o poi, eventualmente, trasferirsi in ltalia dopo un anno e quindi proseguire il proprio

percorso universitario.

Utile sapere anche che gli studenti hanno anche un responsabile di riferimento in ogni città.

Cosi come lo stesso Nino del Pozzo ha detto: “Questo è molto utile per le famiglie, per avere

comunque dei punti di riferimento, anche se le città sono ormai davvero molto più sicure di

quelle italiane e in più ci sono dei collegamenti molto rapidi. Quindi alla fine andare

all’estero sta diventando sempre semplice. Incontro dei genitori che inizialmente hanno

timore, giustamente, perché non conoscono questa realtà. Però, poi, già dopo solo 15

giorni, i genitori che sono andati a verificare la qualità dell’Università e quella della città in

cui vivono, la maggior parte delle volte mi decidono di lasciare i propri figli all’estero per

tutti i sei anni”.