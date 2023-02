Studi medici e pediatrici, scoperte in Molise tre strutture “non conformi”

Il blitz scattato nell’ambito di una serie di controlli effettuati di concerto con il Ministero della Salute: 21 le strutture ispezionate nel complesso dell’operazione

Ventuno ispezioni negli studi di medicina generale e pediatrici tra cui sono state rilevate tre situazioni di “non conformità per carenze organizzativo-strutturali”. E’ questo il bilancio del blitz che i carabinieri del Nas di Campobasso hanno effettuato in tutto il Molise e che rientra nell’ambito di controlli nazionali effettuati di concerto con il Ministero della Salute.

In Molise, come detto, sono stati effettuati nel totale 21 controlli e 3 sono risultate le situazioni di non conformità per carenze organizzativo-strutturali.

In Italia sono stati 1838 i controlli effettuati presso studi di medicina di famiglia e pediatri convenzionati: 251, a livello nazionale, hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative.

Nel corso della campagna di controlli, 2 sono stati i provvedimenti di sospensione all’utilizzo di studi medici emessi in provincia di Catania e Reggio Calabria per mancanza di abitabilità e allestimento di altre attività mediche non autorizzate.