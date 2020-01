Studenti universitari meritevoli, il bojanese Vincenzo Grano premiato a Roma

BOJANO. Cerimonia di premiazione, presso la Camera dei Deputati, per alcuni laureati meritevoli, provenienti da diversi atenei italiani

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Italia USA, in collaborazione con Almalaurea, prevede anche un master in “Global marketing, comunicazione e made in Italy”, al fine di accrescere cultura d’impresa e capacita relazionali a livello internazionale.

Tra gli studenti premiati c’è il bojanese Vincenzo Grano, laureatosi nei mesi scorsi all’Unimol, con il massimo dei voti, in “Management, imprenditorialità e innovazione”, con una tesi in Diritto delle imprese in crisi, con la Professoressa Francesca Angiolini.

«È una bella emozione – ha commentato il giovane bojanese. Sono felice di aver ricevuto questo importante riconoscimento. Ringrazio la Fondazione per l’opportunità».

Gianluca Caiazzo