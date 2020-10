Studenti tutti negativi, riprendono le lezioni al Cuoco-Manuppella

È la preside stessa che da’ la notizia con un suo comunicato: “domani, venerdì 9 ottobre, riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli studenti e i docenti della classe del Liceo ‘Cuoco’ di Isernia, interessata da un caso di positività al Covid-19. Nell’ambito dell’indagine epidemiologica condotta, per la parte riguardante il Liceo Cuoco, tutti i tamponi effettuati sul personale e sui compagni di classe della persona colpita (che attualmente non può ancora frequentare) sono risultati negativi e il Dipartimento di Prevenzione ha dato il nulla osta al rientro in aula.

La notizia circolava da giorni, ma ora abbiamo l’ufficialità: finalmente si può dire che si è trattato di un caso isolato all’interno della nostra Istituzione scolastica.

Se oggi non dobbiamo affrontare l’emergenza determinata da un cluster riconducibile alla nostra scuola è, soprattutto, perché abbiamo rispettato le regole: mascherine, distanziamento in aula, igiene delle mani e tutte le altre piccole grandi accortezze che salvano la nostra vita e quella degli altri.

A tutti voi dico: grazie! Abbiamo segnato un punto significativo contro il Covid-19, ma non abbiamo vinto la “partita”. Continuiamo a formare una barriera sempre più invalicabile per il virus con i nostri comportamenti anche quando non siamo a scuola. Siamo tutti impegnati in prima persona, sempre e ovunque. E’ indispensabile il senso di responsabilità che ci fa andare avanti nella consapevolezza di poterci fidare gli uni degli altri senza bisogno di deterrenti per fare il nostro dovere di cittadini.

Inoltre, un grazie anche a tutti coloro che, pur non facendo parte direttamente o indirettamente della nostra Istituzione, ci hanno sostenuto con messaggi e gesti di solidarietà.

Non resta che aspettare il rientro nella comunità scolastica della persona risultata positiva cui rivolgo un pensiero affettuoso augurando una pronta guarigione”.