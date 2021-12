Studenti molisani bloccati a Malta perché positivi al Covid

Si tratta di sei alunni dell’Istituto Pilla di Campobasso che erano partiti per l’Erasmus

La normativa entrata in vigore il 16 dicembre, e che resterà valida fino al 22 gennaio, prevede l’obbligo di tampone per chi rientra in Italia dall’estero. E così sei studenti campobassani, di stanza a Malta per l’Erasmus dal 17 novembre, hanno scoperto di essere positivi al Covid.

Si tratta di sei alunni dell’Istituto Pilla di Campobasso che erano stati selezionati, insieme ad altri compagni di scuola, per il viaggio di studio a Malta. Poco prima di partire la cattiva notizia evidenziata prima dal test rapido e confermata poi dal tampone molecolare.

Ora dovranno trascorrere, loro malgrado, le festività natalizie lontano dalle proprie famiglie perché non potranno rientrare prima della negativizzazione.

La situazione è sotto controllo perché i ragazzi sono vaccinati e sono tutti asintomatici, un paio hanno un leggero raffreddore.

Si tratta di un progetto Erasmus autonomo dell’Istituto Pilla di Campobasso – ci ha fatto sapere il Sottosegretario Roberto Di Baggio – e non rientra tra quelli promossi dalla Regione Molise.