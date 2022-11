Studenti in piazza per difendere i “Cinque pilastri della Scuola” (foto video)

Anche gli studenti di Campobasso sono scesi in piazza questa mattina 18 novembre, come in tante altre città italiane, per manifestare con uno sciopero a sostegno dei “5 pilastri della Scuola”. L’Unione degli Studenti (UdS) intende chiedere al Governo centrale una legge nazionale sul diritto allo Studio, una riforma della rappresentanza e partecipazione studentesca, una riforma dello statuto dei diritti e scuole più inclusive. Il corteo è partito dal Terminal Bus per poi sfilare lungo le strade del centro di Campobasso.

Studenti in piazza per difendere i "Cinque pilastri della Scuola"