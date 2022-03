Studenti in piazza contro la guerra: “E’ la negazione di ogni relazione umana”

No alla guerra “perché è la negazione di ogni relazione umana e il fallimento della politica”. E’ quello che hanno gridato in coro gli studenti del Liceo di Guglionesi che sono scesi in piazza per protestare contro quello che sta accadendo in Ucraina.

Una manifestazione che nasce dal cuore e dalla volontà di ribadire che le tragedie dell’umanità sono la conseguenza delle guerre e della distruzione dei popoli.

A ribadire il concetto sono stati i rappresentanti di istituto Tamara Smargiassi e Ivan Carbone. “Abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà al popolo ucraino. La guerra non si deve combattere. La guerra è la negazione della democrazia e della politica.

La nostra speranza – hanno concluso – è che la situazione si possa risolvere al più presto. Ecco perché chiediamo a gran voce di bloccare la guerra per evitare altre ripercussioni”.