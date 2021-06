Studenti di Petrella Tifernina fra i vincitori del concorso nazionale “Pretendiamo Legalità” (video-foto)

Questa mattina la cerimonia di premiazione della dalla classe 3^ A della scuola secondaria di primo grado in collegamento streaming con tutte le altre scuole italiane che hanno preso parte al concorso. Nel comune molisano significativa la presenza del Questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio e degli operatori della Pubblica Sicurezza

Petrella Tifernina al centro dell’attenzione per un brillante risultato conseguito dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” sul tema della legalità. Questa mattina (3 giugno), difatti, si è tenuta a cerimonia nazionale di premiazione della classe 3/A della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” – plesso di Petrella Tifernina, risultata vincitrice a livello nazionale della 4^ edizione del concorso “Pretendiamo Legalità” A.S. 2020/2021, indetto dalla Polizia di Stato in collaborazione con il M.I.U.R.

Particolarmente orgoglioso del risultato ottenuto dai suoi giovanissimi concittadini, il sindaco di Petrella, Alessandro Amoroso, che fra l’altro è anche Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso. Il Primo Cittadino ha fatto gli onori di casa accogliendo i colleghi della Questura di Campobasso che sono intervenuti con una folta delegazione fra dirigenti e operatori della Pubblica Sicurezza: Polizia Stradale, Squadra Mobile e unità cinofile antidroga. Proprio quest’ultima sezione ha entusiasmato i giovani alunni dell’Alighieri che hanno assistito ad una simulazione con cani antidroga (fra i quali Fester un bellissimo ed intelligentissimo esemplare di Labrador).

Il clou della cerimonia di premiazione si è tenuta nel Municipio di Petrella dove relatori e pubblico degli alunni erano in contatto streaming con l’Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e Studi storici della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, la cerimonia di premiazione della IV edizione del progetto “PretenDiamo legalità” relativo all’anno scolastico 2020/2021. Si tratta di un progetto di educazione alla legalità promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e rivolto gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado delle 73 province scelte per questa edizione. Scopo del progetto è quello di stimolare la riflessione degli alunni sull’importanza della legalità, attraverso il confronto, approfondimenti su diverse tematiche, e la partecipazione attiva agli incontri tenuti dai tutor delle questure che hanno aderito all’iniziativa.

In rappresentanza del ministero dell’Istruzione era presente la professoressa Maria Costanza Cipullo, mentre in collegamento video hanno partecipato studenti e insegnanti premiati, oltre ai questori e poliziotti che hanno preso parte al progetto. Tantissimi gli istituti che hanno aderito all’iniziativa con lavori originali ed interessanti, nelle cinque categorie: Arti figurative, Elaborazioni di testo, Graphic novel, Cine Tv, Premio della critica.

Diversi i premi assegnati nella categoria Graphic novel, grazie anche alla competenza di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, che ha fatto parte della commissione esaminatrice e che ha partecipato in videocollegamento. Fra questi c’era proprio il progetto “La clinica sanamente” prodotto dalla classe 3^ A della scuola secondaria di primo grado di Petrella Tifernina dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Ripalimosani.