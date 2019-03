Studenti di Perugia a Campobasso per ammirare i murales

CAMPOBASSO

Da Perugia a Matera e poi dalla Capitale Europea della Cultura 2019 a Campobasso per ammirare i murales del terminal e quelli che hanno abbellito i palazzi di San Giovanni nell’ambito del progetto Draw The Line. Progetto sociale che ha regalato un nuovo volto al quartiere e che è riuscito, grazie all’interesse suscitato, a dare un respiro internazionale che continua ad attirare in città tanti visitatori. Gli studenti del Liceo di Scienze Umane Pieralli di Perugia arriveranno nel capoluogo domani 14 marzo per le ore 11,30 per ritrovarsi con l’assessore Alessandra Salvatore e con l’Associazione Malatesta che ha curato e organizzato la realizzazione dei murales e che per l’occasione farà da Cicerone.