Studenti dello Scientifico di Isernia alla commemorazione della strage di Capaci

PALERMO. Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio: “La memoria di tutti” nel giorno dell’anniversario dell’attentato di Capaci, al Foro Italico di Palermo, nel cuore della città storica dove sono nati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dopo due anni di isolamento forzato, si è tornati di nuovo in piazza per ricordare uomini e donne delle istituzioni, politici, magistrati, sacerdoti, sindacalisti e giornalisti, semplici cittadini morti per un Paese libero dalle mafie, e con loro anche chi con il proprio impegno si batte ogni giorno per la democrazia e la giustizia. La Fondazione Falcone ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delegazioni di scuole d’Italia, esponenti delle istituzioni del Paese, alcuni dei protagonisti dei drammatici giorni degli attentati del ’92 nonché artisti, musicisti, esponenti del mondo della cultura, testimoni di un Paese che vuole guardare al futuro senza dimenticare. Anche il Majorana di Isernia, come ormai da tradizione, ha partecipato all’evento con una delegazione formata da alunni delle classi 3A e 3B del Liceo Scientifico per mostrare come l’Italia tutta, da nord a sud, sia determinata a sostenere il comune cammino contro le mafie.

