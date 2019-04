Studenti del “Galanti” in presidio: «Violato il diritto all’assemblea. In atto una repressione» (FOTO)

CAMPOBASSO

Studenti in rivolta questa mattina dinanzi l’Istituto “Giuseppe Maria Galanti” di Campobasso. Un presidio organizzato «per rivendicare il diritto all’assemblea – scrive l’Unione degli Studenti in una nota – e di conseguenza, alla partecipazione, alla democrazia all’interno della scuola e soprattutto per prendere parola riguardo la continua repressione in atto nell’istituto». I ragazzi che frequentano il Liceo si sono dati così appuntamento stamane, alle 8,30, dinanzi ai cancelli e invece di entrare in classe hanno reclamato il loro diritto di parola. Una protesta che è risuonata fino alle finestre dell’Ufficio Scolastico Regionale. Una iniziativa quella degli studenti che non è, dunque, passata inosservata. Infatti, a metà mattinata una delegazione dell’Uds insieme ai rappresentanti d’Istituto e di consulta sono stati accolti per un confronto all’Usr e, a detta dei ragazzi, «è stata accolta positivamente la proposta fatta di aprire un tavolo di confronto regionale per garantire spazi adatti agli studenti e interrogarsi quindi di edilizia, partecipazione e diritto allo studio». «Tutto ciò è stato possibile – si legge sulla pagina social dell’Uds – grazie a ogni studente o studentessa che è sceso o scesa in piazza e ha portato la propria opinione creando per la prima volta un vero confronto». Alla manifestazione, infatti, hanno aderito, per solidarietà ai colleghi, anche ragazzi provenienti da altri istituti scolastici dellla città.

«Nelle prossime settimane attiveremo – precisano i rappresentanti dell’Uds in una nota – percorsi capillari e condivisi tra studenti e docenti per mettere in campo un’alternativa complessiva di scuola, di società, di modello produttivo, che riesca a rispondere a chi con le proprie politiche continua ad aumentare le disuguaglianze nel libero accesso alla formazione ed ai servizi in base alle aree di provenienza, a chi prende in giro studentesse e studenti con continui tagli all’istruzione e dichiarazioni scellerate: “Gli studenti del sud devono impegnarsi forte”.