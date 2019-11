Studenti al parco di Termoli per la Giornata Nazionale dell’Albero

REDAZIONE TERMOLI

Attivare e sostenere le buone pratiche con comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo. E’ questo il nobile scopo della Giornata Nazionale dell’Albero istituita dal ministero dell’Ambiente con la Legge 10 del 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. E anche l’amministrazione comunale di Termoli, questa mattina, ha colto l’occasione dando appuntamento alle scuole termolesi al parco comunale di Termoli. L’intento, dunque, è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli studenti verso la cultura della sostenibilità ambientale, creando i presupposti per un nuovo approccio verso il rispetto delle aree verdi, dei parchi urbani e in generale dell’ambiente. Sono stati 15 gli alberi piantumati, una per ogni scuola di Termoli. Una prima l’occasione per incontraci ed iniziare un percorso di condivisione sui programmi di sviluppo ambientale della nostra città.