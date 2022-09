Studenti a piedi, niente autobus per la scuola alberghiera

Ancora non è stata riattivata dalla Regione Molise la linea di autobus per l’istituto alberghiero di Villa Santa Maria, frequentato da centinaia di studenti molisani. Nel vicino Abruzzo, ai confini con il Molise, esiste una delle scuole più prestigiose per l’arte culinaria, da dove sono usciti con il diploma i più grandi chef di sempre, è l’istituto alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria in provincia di Chieti in Abruzzo frequentato anche da circa un centinaio di studenti molisani che lo raggiungono quotidianamente, oppure risiedono nel locale convitto e poi tornano in Molise a fine settimana. Ebbene, anche quest’anno, come accade ogni ripresa dell’anno scolastico. La linea dei pullman che collegano il Molise a Villa Santa Maria non è ancora stata riattivata. Dal Molise sono circa 70 gli aspiranti chef studenti che ogni mattina dovrebbero partire con il Bus per raggiungere l’istituto abruzzese, con un viaggio diventato una vera odissea per studenti e genitori in apprensione continua. L’anno appena trascorso ha visto la protesta dei genitori in presidio davanti l’assessorato regionale ai trasporti di Viale Elena a Campobasso contro la soppressione della linea autobus per villa Villa Santa Maria. Da quanto si è appurato, i motivi per i quali non era stata riattivata la linea riguardavano denunce e ostruzionismo da parte di istituzioni scolastiche molisane preoccupate per la fuoriuscita di alunni dal Molise. Problematica risolta lo scorso anno con l’autorizzazione all’ATM per il ripristino della linea autobus verso Villa Santa Maria e ritorno. Quest’anno invece, ancora tutto fermo, con la Regione Molise e l’assessorato ai trasporti che fanno orecchie da mercante, speriamo che riattivino al più presto la linea, prima che di nuovo genitori e studenti tornino a protestare sotto il palazzo della Regione.