Studentessa investita sulle strisce pedonali in pieno centro

CAMPOBASSO. Non si ferma la scia degli investimenti di pedoni nei centri abitati. Questa volta, però, l’episodio che ha coinvolto una studentessa a Campobasso all’incrocio tra via Manzoni e via Monsignor Bologna, non sembrerebbe aver avuto, fortunatamente, conseguenze gravi. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando sulle strisce e sarebbe stata presa in pieno da un’auto che percorreva via Trivisonno, il cui senso di marcia è in discesa. Il conducente si è subito fermato per accertarsi delle condizioni della studentessa che è stata poi soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli per le cure del caso.