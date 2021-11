Studente positivo al Liceo Scientifico di Termoli, attivata la dad

Da sabato 27 novembre sono state sospese le attività didattiche in presenza ed è stata attivata la didattica a distanza per la 5B

Gli studenti della 5B del liceo Scientifico Alfano di Termoli si dovranno presentare domani, 29 novembre, all’Asrem di via del Molinello per effettuare il tampone molecolare. La comunicazione è stata data agli studenti lo scorso venerdì quando la dirigente Concetto Niro ha comunicato la positività al Covid-19 di uno studente della classe.

Immediatamente, dunque, è scattato il protocollo e da sabato 27 novembre sono state sospese le attività didattiche in presenza ed è stata attivata la didattica a distanza per la 5B.

Solo per la giornata di domani, 29 novembre le lezioni per tale classe saranno sospese sia in presenza che in modalità a distanza per permettere agli studenti di effettuare i tamponi.