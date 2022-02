Studente molisano assunto a tempo indeterminato durante il percorso di studi

Attivato un nuovo contratto di apprendistato di 1° livello (il primo in Molise promosso da un Centro di Formazione), ponendo un tassello fondamentale per l’attuazione del Sistema Duale. Tre attori sono entrati in campo e hanno collaborato in modo costante e proficuo per portare a casa questo risultato, si tratta del Centro di Formazione termolese Scuola e Lavoro e dell’azienda Gruppo Argirò S.r.l. di San Salvo, coordinati e supportati nella realizzazione di questo progetto da Randstad, una delle principali agenzie di intermediazione operanti in Italia. A partire dal 1° febbraio l’allievo G.M., iscritto al 3° anno del corso per Operatore Meccanico, è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato che gli consente contemporaneamente di studiare e di lavorare. Si tratta di un esempio che rischia di restare isolato nel settore della meccanica, poiché dal 2019 la Regione Molise ha deciso di non rifinanziare corsi di meccanica. Ma in cosa consiste il Sistema Duale? Il Sistema Duale è una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi in aula e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi unendo la pratica e la teoria e rendendo effettivo il motto di Scuola e Lavoro “fare per capire”. Si tratta di un sistema, purtroppo non sufficientemente sfruttato, che mette al centro la manualità, favorendo così politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. È un sistema introdotto ormai da anni in Germania ed esportato anche in molti Paesi nordici. L’apprendistato di primo livello (cd. apprendistato formativo/duale) rappresenta la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: consente di conseguire un titolo di studio e di maturare un’esperienza professionale diretta, contemporaneamente. Ai datori di lavoro privati che attivano percorsi in duale spettano vantaggi di diversa natura: sgravi contributivi e fiscali, sgravi retributivi, incentivi economici. Il team di Scuola e Lavoro è a disposizione per approfondire questioni legate al Sistema Duale, è possibile contattarli attraverso Facebook, Instagram o con i contatti presenti sul sito www.scuolaelavoro.info.