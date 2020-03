Studente molisano a Modena: «Ecco perché non torno»

«Salve a tutti, mi chiamo Denis Terriaca, classe 1995, molisano DOC originario di Frosolone ma vivo a Modena da qualche anno perché studio ingegneria meccanica alla Enzo Ferrari, ma veniamo subito al dunque: tutti oramai siamo al corrente della situazione attuale e, giorno dopo giorno, i numeri fanno sempre più spavento.

Tutta la città è in stand-by, uscendo di sera per gettare la spazzatura sembra di essere sul set di un film horror, purtroppo reale. Per non parlare di quello che succede negli ospedali: un dramma nel dramma.

I miei genitori inizialmente hanno spinto molto sul farmi rientrare a casa presi soprattutto dal panico iniziale, ma siccome io AMO realmente la mia terra natia (e non come chi lo dice solamente “a chiacchiere”) ho scelto di restare “barricato” in casa qui a Modena, per tutelare i miei cari in primis, di sacrificare qualsiasi abitudine e di rielaborarla al meglio grazie all’arte dell’arrangiarsi (mio nonno buon’anima diceva “chi forza n ‘ntè, opera ‘ngegna!”) facendo in modo che la piccola camera si trasformi di volta in volta in aula studio, cinema, palestra, sala video-conferenze… Come me, tanti altri ragazzi e colleghi che hanno avuto un briciolo di cervello ed hanno pensato un po’ più alla lunga, evitando eventi, come l’esodo avvenuto dalla stazione di Milano circa due settimane fa, che inevitabilmente hanno dato inizio ad una diffusione a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale.

Dico inevitabilmente perché sappiamo tutti che l’età media della maggior parte dei paesini, soprattutto del sud, è abbastanza elevata.

Pensavate davvero che scendendo da un treno stracolmo di persone per tornare dai vostri cari vi sareste messi al sicuro? Niente di più SBAGLIATO.

Avete fatto scattare un’ulteriore scintilla, ma avreste dovuto pensarci almeno DIECI giorni fa a questa conseguenza.

Se volete che i vostri nonni continuino a darvi la famosa 50 euro “per il gelato” restate chiusi in casa, sacrificatevi e non pensate “ma tanto qua non ci arriva” perché magari siete tutti portatori sani e state per compiere una strage.

Io amo la mia terra e non voglio vederla scomparire per colpa delle idiozie altrui».