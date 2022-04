Strutture per persone con disabilità, 300 mila euro per interventi

La Giunta regionale ha deliberato di programmare la destinazione dell’importo di € 300.000,00, risorse assegnate con il D.M. del 29 novembre 2021, per il finanziamento di interventi finalizzati alla ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con finalità socio-assistenziale, socio- educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori, riservandosi la possibilità di includere anche interventi di cui all’art.4, comma 2 del citato decreto, laddove risultassero economie nell’ambito della tipologia di cui all’art.4 comma 3.

Destinatari del finanziamento degli interventi sono gli Ambiti Territoriali Sociali, previa acquisizione delle relative manifestazioni di interesse.