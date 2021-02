“Struttura non autorizzata e box irregolari”, le associazioni insorgono sulla drammatica situazione del canile di Santo Stefano

A distanza di due anni dalla presentazione di una denuncia fatta dalle associazioni di volontariato, nulla sembra cambiato. La situazione drammatica in cui versa il canile di Santo Stefano continua ad allarmare Oipa e animalisti, che anche negli ultimi mesi hanno cercato di sensibilizzare le istituzioni alla ricerca di risposte celeri. La struttura – ed è da qui che parte la denuncia – non è mai stata autorizzata dall’Asrem. Inoltre, circa la metà dei 250 cani presenti, sarebbero reclusi da sempre in box irregolari. A tutto ciò si aggiunge la scarsa qualità del cibo, procedure di pulizia sbagliate e una manutenzione che tarda ad arrivare.

“La Procura – spiega Giancarlo Calvanese, referente regionale di ‘Stop Animal Crimes Italia’ – indaga da quasi due anni. Indagini che a nostro avviso sono assolutamente secondarie rispetto al fulcro del problema: andrebbero sospese le attività all’interno della struttura, poichè quest’ultima è praticamente abusiva, priva di autorizzazione. I cani continuano a ferirsi anche mortalmente a causa di diverse irregolarità. Abbiamo provato in ogni modo a far sentire la nostra voce, chiedendo il loro spostamento in un sito più adeguato. Ci ritroviamo ancora senza risposte”.

Le condizioni non idonee hanno spinto tutte le associazioni a cercare un confronto anche con l’amministrazione comunale pentastellata, che dai banchi dell’opposizione in passato criticò aspramente Battista e il suo operato sulla gestione del canile. Tante le promesse, ma resta l’insoddisfazione per quanto prodotto. “E’ assurdo che un capoluogo di regione non abbia stanziato fondi per ristrutturare un canile – attacca Calvanese – non sappiamo più a chi rivolgerci, è un grido d’aiuto, un modo per sensibilizzare tutti. La ditta Segestma di Avellino incassa 290mila euro all’anno dal Comune di Campobasso offrendo procedure sbagliate e un servizio insufficiente”. l.l.