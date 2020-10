Struggente ultimo saluto a Silvia, il commovente ricordo (video)

L’addio, struggente, in chiesta a Isernia del compagno di banco e della mamma di Silvia Pizzanelli, scomparsa a 11 anni per una patologia cardiaca. Parole toccanti che spezzano il cuore. “Penso alle tue prime volte che non ci saranno – ha detto l’amico – il primo bacio, il primo amore. Le mie prime volte – ha continuato – saranno anche le tue”. Poi è stata la volta della mamma, distrutta dal dolore. “Eri un sole splendente, tu eri – ha detto tra le lacrime – generosità e amore”.