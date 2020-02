Stroncato da un infarto, il Molise dice addio a Flavio Bucci

Sarebbe dovuto tornare nella nostra regione il prossimo 23 febbraio per uno spettacolo al teatro del Loto

Sarebbe dovuto tornare in Molise il prossimo 23 febbraio per uno spettacolo al teatro del Loto di Ferrazzano. Invece il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra lunedì e martedì. Se ne è andato così, a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo, Flavio Bucci, attore, doppiatore e produttore cinematografico originario del Molise, precisamente di Casacalenda. Assieme a Marco Caldoro aveva proprio diversi progetti che riguardavano il Molise. Una delle ultime apparizioni in regione nel 2014 quando tenne una lezione all’Unimol (a cui si riferisce la foto che pubblichiamo). Casacalenda, suo paese d’origine, nel 2016 gli aveva assegnato la cittadinanza onoraria. Quasi cento i film da “La classe operaia va in paradiso” 1971 a “Il Divo” del 2008. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Ligabue e per il personaggio di Don Bastiano nel Il Marchese del grillo. «Con sgomento e dolore abbiamo appena appreso della scomparsa, la scorsa notte, di Flavio Bucci. Al Teatro del LOTO ci apprestavamo felici ad accogliere, insieme al Teatro Rossetti di Vasto, nel prossimo fine settimana, il suo ultimo lavoro teatrale.

Un lavoro che raccontava con appassionata lucidità e bellezza l’ascesa professionale e le cadute umane di un Grande Artista quale Flavio è stato.

A lui, che era d’origine della nostra terra, va il grande applauso che ci è restato soffocato nel cuore. A tutti i parenti e gli amici il nostro abbraccio commosso per la scomparsa di un grande Attore e di un grande uomo. Ci scusiamo con gli abbonati e con quanti hanno già acquistato i biglietti.

Daremo a breve comunicazione su come recuperarli e se, eventualmente, proporremo uno spettacolo in sostituzione».