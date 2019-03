Stroncato da infarto al campo Rospo Mare, deceduto 58enne

REDAZIONE TERMOLI

Non sono serviti a nulla i soccorsi partiti per il campo Rospo mare dopo un sos per codice rosso. Un 58enne originario di Ortona, F.G. è stato colto da un arresto cardiaco. I medici del 118 e i volontari della Misericordia hanno raggiunto la Rospo Mare a bordo della motovedetta della Capitaneria di porto di Termoli, mentre l’elisoccorso è partito da Pescara. All’arrivo dei medici, però, già non c’era più nulla da fare, il 58enne era deceduto. Dopo il nulla osta della Procura la salma sarà riportata a terra.