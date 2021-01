Stroncata da un malore mentre era in video con i colleghi, muore insegnante 50enne

Un malore che non le ha lasciato scampo. Teresa D’Elisa, l’insegnante 50enne dell’Istituto scolastico ‘Petrone’ di Campobasso è morta ieri, martedì 19 gennaio, mentre era in riunione con i colleghi in modalità online. Sono stati proprio gli altri docenti ad allertare la famiglia dell’insegnante ed il 118 che una volta giunto sul posto ha tentato di rianimare la professoressa invano. La donna era molto conosciuta a Campobasso. La causa della morte potrebbe essere stata un infarto fulminante che non le ha lasciato scampo. Sotto shock l’intero mondo della scuola.