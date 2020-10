Strisce pedonali poco illuminate, i residenti protestano

Una istanza di una logicità assoluta. Arriva da tantissimi venafrani e mira a garantire il massimo della sicurezza a quanti attraversano a piedi le strade cittadine maggiormente attraversate da transiti su gomma oltre che locali, soprattutto regionali ed interregionali. “Gli attraversamenti pedonali -dicono in tanti- di viale San Nicandro, Via Colonia Giulia, Corso Campano e Via Campania, vale a dire situati sulle arterie venafrane attraversate ogni giorno da intenso traffico, vanno segnalati in maniera diversa e particolare in modo da garantire a chi transita a piedi sulle “strisce” il massimo della sicurezza. Di sera cioè occorre illuminare a giorno tali attraversamenti e di giorno bisogna che siano visibili anche da lontano, mercé una loro tinteggiatura sempre al top. Viceversa i rischi per i pedoni saranno sempre tanti. In effetti nell’abitato urbano venafrano la gran parte delle strisce pedonali sono relativamente visibili, per cui corriamo problemi seri e reali quando ci accingiamo ad attraversare a piedi. Del resto i nostri timori sono decisamente fondati, ricordando i tragici investimenti del recente passato a Venafro”. In pratica, cosa proponete ? “Illuminazione pubblica più potente, luminosissima e perpendicolare sulle strisce in modo da illuminarle a giorno, come avviene in tant’altri Comuni. Parimenti c’è necessità di tinteggiatura degli attraversamenti sempre al massimo dell’efficienza per la loro visibilità anche da lontano. Sono gli unici modi per assicurarci sicurezza ed incolumità. Viceversa dobbiamo ogni volta … raccomandarci al Signore !”.

Tonino Atella