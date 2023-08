Strisce pedonali cancellate a auto che sfrecciano a tutta velocità, il pericolo corre su via XXIV Maggio 

Via XXIV Maggio, una delle strade principali della città, sta diventando un luogo di pericolo a causa delle auto che sfrecciano a velocità sostenuta senza rispettare le regole del codice stradale. La mancanza di segnaletica e le strisce pedonali cancellate hanno reso il posto un punto critico per la sicurezza stradale.

Gli automobilisti che transitano su questa strada spesso ignorano le norme del codice della strada, mettendo a rischio non solo la loro sicurezza, ma anche quella dei pedoni e degli altri utenti della strada. Le strisce pedonali cancellate rendono difficile e pericoloso attraversare, soprattutto per le persone anziane e i bambini. I primi frequentatori del supermercato Dok e delle attività commrciali presenti in quella zona, i secondi del parco giochi.

La velocità eccessiva è un altro problema significativo. Quel tratto di via XXIV Maggio coinvolto è noto per essere una sorta di pista da corsa improvvisata, con automobili che superano ampiamente i limiti di velocità consentiti. Questo atteggiamento irresponsabile spesso mette a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Gli incidenti stradali sono purtroppo diventati sempre più frequenti e i cittadini della zona sono fortemente preoccupati per la sicurezza per la situazione che si venuta a creare.

Un intervento urgente è richiesto per rendere questa strada più sicura. Una delle soluzioni potrebbe essere l’installazione di dossi dissuasori. Queste strutture, poste strategicamente lungo la strada, costringerebbero gli automobilisti a rallentare e rispettare i limiti di velocità imposti, riducendo così il rischio di incidenti.

Inoltre, è fondamentale che le strisce pedonali siano ripristinate e meglio segnalate, in modo da rendere più agevole e sicuro attraversare la strada per i pedoni.

Auspichiamo, pertanto, un pronto intervento dell’amministrazione comunale ala fine di migliorare la situazione e mettere in sicurezza la zona.