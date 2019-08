Strisce blu, via libera al frazionamento ogni mezz’ora

Arriva il parziale passo indietro della società che gestisce i parcheggi a pagamento

Una vicenda che comincia ad avere dei caratteri schizofrenici. Tra smentite e conferme, la telenovela dei parcheggi a pagamento sembra non avere fine e così, come avviene in una buona sceneggiatura ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena. Il terzo in poco più di 48 ore. Il sindaco, infatti, è riuscito a strappare un accordo – anche questa volta verbale – all’A.J. Mobilità sul frazionamento della sosta. Da ieri attraverso le app sarà possibile pagare anche per 30 minuti. Il costo non sarà di 40 centesimi ma sono previste delle maggiorazioni legate ai servizi offerti dalle società che gestiscono i due programmi informatici, come ad esempio prolungare la sosta dal proprio telefonino.

La ditta concessionaria, dunque, fa un parziale passo indietro dopo che il sindaco d’Apollonio, aveva mostrato i muscoli a seguito delle dichiarazioni di Sergio Sabatini, amministratore dell’A.J. Mobilità, il quale, nell’ormai nota conferenza stampa tenutasi mercoledì scorso, aveva smentito il primo cittadino circa la possibilità di poter pagare il tempo effettivo della sosta attraverso le applicazioni (Whoosh e Easy Park). D’Apollonio, che pensava di poter contare sulla parola di Sabatini – di fatto il frazionamento non è mai stato messo nero su bianco –, non aveva escluso la possibilità di poter procedere a una revoca dell’affidamento. Ipotesi che, però, avrebbe portato a un contenzioso in cui, in caso di sconfitta, il Comune potrebbe rischiare un risarcimento milionario nei confronti della ditta. Ma, probabilmente, tutto questo non servirà. Perché, come detto, ieri Sabatini ha deciso di venire incontro al sindaco e ha dato il via libera al frazionamento della sosta. Possibilità attiva già da ieri e legata solo al pagamento mediante le nuove tecnologie; mediante i parchimetri il costo minimo è di 80 centesimi per un’ora di parcheggio. Con lo smartphone, invece, la sosta dovrà essere pagata ogni 30 minuti.

Inoltre l’A.J. Mobilità ha reso noti date e orari di apertura dell’Ufficio, sito presso il parcheggio coperto dell’auditorium (via Giovanni XXIII, lato palazzetto dello sport): lunedì 12 agosto, per medici, pediatri, auto ibride ed elettriche, dalle ore 10 alle 12. Mercoledì 21, per medici, pediatri, auto ibride ed elettriche: dalle ore 16 alle ore 18. Per gli abbonamenti, oltre alle suddette categorie, potranno sottoscriverli anche i cittadini residenti lunedì 26 agosto: dalle 10 alle 12; mercoledì 28: dalle 16 alle 18; sabato 31: dalle 10 alle 12.