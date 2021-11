Strisce blu: “Un illegittimo abuso di potere”

La Fiadel torna all’attacco per chiedere l’annullamento delle strisce blu

Non si fermano le polemiche intorno alle strisce blu, che già da anni sono al centro di discussioni. Secondo l’associazione la delibera del Consiglio comunale è illegittima e lo è anche l’affidamento del servizio alla ditta di Perugia, l’AJ Mobilità SRL. La Fiadel presenterà la questione alla squadra di Castrataro, come aveva già richiesto alla precedente amministrazione di vagliare l’istanza di riesame e annullamento degli atti illegittimi afferenti la istituzione e l’affidamento della gestione delle soste a pagamento, senza ottenere alcun riscontro e un benché minimo confronto, in spregio anche alle elementari regole di trasparenza e dei principi democratici, reiterano l’istanza, peraltro aggiornata e perfezionata rispetto agli ulteriore sviluppi sopravvenuti a tutt’oggi. “Ferme restando le precipue considerazioni circa il carattere della scelta socialmente vessatorio e dannoso per la collettività, aggravato peraltro dalla privatizzazione del servizio e da una gestione arbitraria del potere pubblico, già espresse in separata sede, abbiamo portato le documentate ed argomentate deduzioni giuridiche circa i profili di illegittimità ed il conseguente procedimento amministrativo da intraprendere, inteso ad annullare gli atti de quibus nell’interesse pubblico comunale e a tutela dell’erario, con la conseguente immediata disattivazione dei parchimetri”, fanno sapere dalla Fiadel.

