Strisce blu, parte la “fase 2” della protesta

Parcheggi a pagamento a Isernia, si passa alla fase 2 della protesta. Dopo aver promosso una campagna di comunicazione in favore del boicottaggio delle strisce blu, da qui in avanti le manifestazioni di dissenso non saranno solo passive.

A breve sarà organizzata una grande manifestazione di piazza per dire no al nuovo corso dei parcheggi a pagamento. Questo quanto deciso ieri sera, presso il Dopolavoro ferroviario, nel corso di un incontro promosso dal Comitato No Strisce Blu e a cui hanno preso parte anche sindacati, associazioni e partiti contrari al provvedimento. Emilio Izzo, portavoce del comitato, ha ribadito ancora una volta l’illegittimità e l’inutilità, in termini sociali, della decisione da parte dell’amministrazione comunale di voler aumentare gli stalli a pagamento. L’avvocato Oreste Scurti, invece, dopo aver studiato il carteggio, ha sottolineato come ci siano tutti gli estremi affinché i multati possano fare ricorso all’autorità giudiziaria, non escludendo l’istituzione di una class action.

Sanzione amministrativa che già è stata impugnata da Feliciantonio Di Schiavi, sindacalista della Cisl Fiadel. All’incontro presente anche la consigliera comunale Rita Formichelli e diversi rappresentanti del Partito Democratico isernino. Tra questi Maria Teresa D’Achille ha ribadito la linea dura contro un provvedimento che, a suo parere, continua a presentare ancora troppe ombre.