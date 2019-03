Strisce blu, monta la protesta degli isernini: «La Fontana Fraterna no?»

ISERNIA

Strisce blu a Isernia, impazza la polemica sui social network. L’aumento dei parcheggi a pagamento proprio non va giù agli isernini che attraverso la rete, e in modo anche ironico, hanno protestato contro il provvedimento. Contrari alle strisce blu anche i residenti e i commercianti del centro storico. «E’ il colpo finale che l’amministrazione dà all’economia della parte antica della città», hanno dichiarato alcune associazioni di categoria. Intanto su Facebook la fontana fraterna diventa blu. «Speriamo che a breve non diventi a pagamento anche il simbolo della città», hanno commentato ironicamente gli internauti isernini.