«Strisce blu, la Procura non ha archiviato il fascicolo»

Il Comitato ha incontrato il procuratore Fucci : «Ci ha assicurato che per il momento proseguono le indagini per individuare eventuali irregolarità»

Nessuna archiviazione. Almeno per il momento. La notizia del giorno è che la Procura sta indagando sulle procedure di affidamento dei parcheggi a pagamento. Del caso se ne sta occupato il sostituto procuratore Iannitti. Lo sostengono i portavoce del Comitato “No Strisce Blu”, ricevuti dal procuratore capo di Isernia, Carlo Fucci. I rappresentanti del sodalizio continuano a chiedere l’annullamento del bando per le presunte irregolarità che presenterebbe la procedura di affidamento del servizio, a partire dal bando di gara. Sono tre gli esposti che, nel corso di questi mesi, sono stati presentati in procura. Il primo, in ordine di tempo, è stato quello del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio che, dopo le discrasie (oltre 150 stalli a pagamento in più rispetto a quanto deliberato dal Consiglio), ha voluto vederci chiaro specificando che «non si è trattato di un mero errore». A fare seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del primo cittadino, a stretto giro di boa, anche gli esposti presentati dall’avvocato Scurti (legale del Comitato) e dal Partito Democratico. Le indagini, dunque, proseguono spedite e da una prima lettura delle carte da parte della Procura non ci sarebbe l’intenzione di archiviare il caso ma di andare fino in fondo. Solo dopo le indagini del caso il sostituto procuratore deciderà se ci sono gli estremi per chiudere il fascicolo o se continuare a scavare per individuare comportamenti non in regola e, eventualmente, i responsabili di questi ultimi. «Abbiamo incontrato il procuratore capo Fucci, dalla sua persona, dopo aver esposto le ragioni della nostra richiesta di essere ricevuti – hanno spiegato Emilio Izzo ed Enzo Bongiovanni –, abbiamo avuto la certezza che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Isernia, attraverso il titolare dell’inchiesta, Iannitti, sta portando avanti le indagini del caso e che i tempi di chiusura delle stesse non possono essere quantificati al momento. Per adesso a noi tanto basta, sapremo aspettare con pazienza ma non ci caricheremo di responsabilità nel caso in cui ci siano altri atti vandalici o ribellioni cittadine fuori dagli schemi della legalità. Ad ognuno il suo! A giorni convocheremo un’altra assemblea cittadina per illustrare lo stato dell’arte e per rendere edotti i partecipanti sulle future forme di lotta che porremo in essere a partire da una nuova protesta ai piedi della prefettura isernina».