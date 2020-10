«Strisce blu, intervenga il segretario comunale»

«L’associazione F.i.a.d.e.l., l’associazione contro illegalità e mafie “A. Caponnetto” e il partito comunista dei lavoratori di Isernia per il tramite dei rispettivi rappresentanti, i sottoscritti Feliciantonio Di Schiavi, Romano De Luca e Tiziano Di Clemente, in data 20.10.2020 hanno scritto al nuovo Segretario Comunale del Comune di Isernia, investendolo in relazione alle sue competenze di cui all’art.97 commi 2 e 4 del TUEL, nonché di cui all’art.107 del TUEL quale Drigente dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio di Polizia Municipale, affinché, previa verifica della fondatezza delle nostre eccezioni di illiceità amministrativa sulle STRISCE BLU, già evidenziate al Comune di Isernia sin dal 22.08.2019 e rimaste disattese, si attivi, ai fini dell’applicazione del principio giuridico e delle norme in materia di autotutela della P.A. Quanto sopra anche alla luce delle recenti e numerose sentenze con le quali il Giudice di Pace di Isernia ha dato ragione ai sottoscritti accogliendo tutti i ricorsi fino ad oggi presentati e condannando il Comune di Isernia alle spese di giustizia. Le suddette Associazioni sono in attesa delle motivazioni delle sentenze onde intraprendere le giuste iniziative in favore dei cittadini, in particolare per quelli che confidando sulla legittimità degli atti della P. A. hanno ritenuto di pagare le multe senza fare ricorso e per quei cittadini che hanno pagato il Ticket di parcheggio.Si resta in attesa dei provvedimenti che adotterà il Segretario Comunale/Dirigente».