Strisce blu, in via Lazio sono addirittura “extra-large”

ISERNIA

Non accennano a placarsi le polemiche ad Isernia a seguito dell’aumento del numero dei parcheggi a pagamento in città e che hanno finito per scuotere anche gli stessi operai del Settore Viabilità. Dopo l’errore in corso Risorgimento con le strisce blu disegnate sia a destra che a sinistra della carreggiata, a cui ha fatto seguito un repentino comunicato stampa per spiegare che in realtà le soste a pagamento saranno istituite solo a un lato della strada, arriva il parcheggio extralarge, in via Lazio. Si tratterebbe di una svista, di una piccola dimenticanza: gli addetti alla segnaletica orizzontale che stavano disegnando il parcheggio a spina di pesce avrebbero dimenticato di tracciare una linea verticale. In questi giorni di polemiche, dichiarazioni forti e scontri verbali, una nota simpatica non guasta. Anche se tra errori e polemiche più di un cittadino si è chiesto se magari in città sia arrivata una troupe di Scherzi a Parte. «Spero solo i parcheggi più grandi non costino il doppio», ha commentato ironicamente un cittadino.

Più serie, invece, si fanno le critiche riguardo alla realizzazione delle strisce blu sulla pavimentazione del centro storico: una scelta considerata antiestetica e non in linea con la promozione turistica del borgo antico.