Strisce blu, il Pd chiede trasparenza al sindaco

ISERNIA

Il Partito Democratico di Isernia, visto l’inserimento nel prossimo Consiglio comunale della mozione proposta dalla consigliera Bruno Francesca, sulla famigerata vicenda delle “soste blu”, nel ribadire l’unica strada amministrativa percorribile, più volte indicata e condivisa, dell’annullamento in autotutela della gara e di tutti gli atti ad essa presupposti, preordinati e comunque connessi, chiede al Sindaco di rendere noti pubblicamente i provvedimenti amministrativi finora adottati sul tema e le motivazioni sottese a tali eventuali scelte e, inoltre, di riferire in quella stessa sede se ha dato seguito, in qualità di pubblico ufficiale, a quanto da lui stesso dichiarato in Consiglio comunale, di procedere alle dovute segnalazioni alle autorità competenti.